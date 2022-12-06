Проведение или приостановление плановых операций в Минздраве предлагают рассмотреть на уровне областных военных администраций.

Министерство здравоохранения (Минздрав) рекомендовало больницам временно остановить плановые операции и госпитализации из-за отключение электроэнергии.

Как объяснили в Минздраве,это снизит нагрузку на больницы и даст возможность предоставлять экстренную помощь.

В ведостве уточнили, что к неотложной помощи относятся экстренные вмешательства, которые проводятся немедленно или на протяжении нескольких часов, а также

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немедленные операции, проведение которых может осуществляться в пределах суток.

Проведение или приостановку плановых операций в Минздраве предлагают рассмотреть на уровне областных военных администраций.

"В рамках подготовки системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке, связанной с вероятным обесточиванием, временно приостанавливаются плановые операции (те, которые не требуют немедленного вмешательства, поскольку нет угрозы жизни или значительного ухудшения здоровья пациента) и плановая госпитализация в учреждения здравоохранения. Они будут проведены при стабилизации ситуации с энергоснабжением и, соответственно, возможностью обеспечить необходимой медицинской помощью на должном уровне большее количество пациентов", – пояснили в Минздраве.

Однако, врач принимает окончательное решение относительно ургентности или плановости случая каждого пациента.

Как работают больницы в условиях блэкаута

Из-за угрозы блэкаута, больницы уже подготовились к вероятным отключениям энерго -, водо- и теплоснабжения. Во время массированного ракетного обстрела, врачи провели несколько десятков операций в разных областях Украины при фонариках.

При этом 4 декабря Минздрав рекомендовал временно остановить плановые госпитализации в больницы по всей Украине из-за возможных аварийных отключений электро -, тепло- и водоснабжения.

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