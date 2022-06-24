Ранее в Украине ограничили оборот произведенных в России или Беларуси лекарств.

Украинцы в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом лекарств и как следствие - с обострением болезней.

Об этом предупреждает президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что после того, как Рада запретила поставки медпрепаратов из России и Беларуси, а заодно и лекарства международных компаний, произведенных в других странах, Минздрав до сих пор не обнародовал список лекарств, которые попадают под этот запрет.

"Запретим, мезим, фестал – будем меньше есть, нимесулин – заменим. А что делать с лекарствами для эпилепсии? На 2019 год в Украине было зарегистрировано более 50 тысяч таких больных", - отмечает Сердюк. - "Гипертоническая болезнь - миллионы людей принимают лекарства которые старательно подобраны и держат давление в норме. Нарушения ритма сердца – срочно найти кардиолога для замены лекарств, иначе: самостоятельная замена - смертельно опасная процедура... Повышенное давление: мировая статистика - каждый третий имеет повышенное давление. Это опять миллионы людей! Их здоровье под угрозой".

По его словам, чтобы заменить лекарства, нужно время, врачи, анализы. Миллионы людей не могут быстро лечь в больницу и находиться в стационаре неделя или больше, чтобы врачи корректно, согласно протоколам лечения, подобрали замену препаратов, дозу, проверила пациентов на аллергию.

"Чиновник не будет отвечать за возможные последствия замены лекарств. А это критично для многих хронических заболеваний - от сахарного диабета и до гипертонической болезни", - отметил Сердюк.

По его словам, в ЕС, кандидатом на вступление в который мы стали, в случае возможного отсутствия лекарств предупреждают за 6 месяцев.

"Начинают информировать пациентов и врачей и постепенно подбирается замена препарата, его доза, проверяется эффективность. Как сделать замену сотен лекарственных средств в Украине, посреди войны, с разорванной логистикой, уничтоженными или переполненными больницами, чтобы не потерять жизнь и здоровье многих тысяч пациентов?" - спрашивает Сердюк.

Список лекарственных препаратов, которые могут попасть под запрет:

Напомним, в конце мая 2022 года Рада ограничила оборот производимых в России или Беларуси лекарств. Закон направлен на снижение уровня налогов, поступающих в бюджеты этих стран и фактически финансируют войну. В Минздраве заверили, что это не повлечет дефицита препаратов в аптеках.

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