Лекарство, которое стимулирует рост новых зубов, еще должно пройти клинические испытания.

В Японии ученые изобрели лекарство для для людей, у которых нет зубов по различным причинам, включая врожденные дефекты, кариес или эрозию.

В настоящее время люди без зубов вынуждены носить протезы или ставить импланты, но в скором будущем, вероятно, зубы будут отрастать заново.

Автор исследования Кацу Такахаси заявил, что новый препарат блокирует белок под названием USAG-1, ограничивающий рост зубов. В начальных экспериментах исследователи давали это лекарство мышам с врожденным малым количеством зубов, в результате чего у них вырастали новые зубы, при этом рост не вызвал никаких серьезных побочных эффектов или дискомфора.

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Теперь же на новом этапе испытаний, лекарство будет вводиться внутривенно добровольцам в возрасте от 30 до 64 лет.

Такахаси, заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии больницы Китано, прокомментировал старт исследования препарата на людях: "Мы хотим сделать что-то, чтобы помочь тем, кто страдает от потери или отсутствия зубов. Мы считаем, что ожидания людей в отношении роста зубов высоки".

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