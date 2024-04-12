Врачи клиники, которые удаляли мальчику молочные зубы под общим наркозом, не имели специального сертификата на детскую стоматологию.

Врачи частной стоматологической клиники Ori-Dent во Львове не имели соответствующей квалификации, проводя операцию по удалению молочных зубов под общим наркозом 5-летнему Велесу Пашнику, из-за чего он впал в кому и через месяц умер в реанимации. К такому выводу пришла клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОГА на заседании 11 апреля, сообщает Zaxid.net.

По словам председателя клинико-экспертной комиссии (КЭК), заместителя директора департамента Владимира Чорния, на заседании присутствовали отец мальчика, адвокаты, представители учреждений здравоохранения, а также стоматолог и анестезиолог частной клиники - все, кто был причастен к трагедии. Заслушав протокол оказания медицинской помощи, заключение эксперта, комиссия установила, что стоматолог и анестезиолог частной клиники оказывали медицинскую помощь ребенку, не имея соответствующей квалификации.

"Выявлены значительные недостатки при оказании медицинской помощи Велесу. Основное то, что врачи - анестезиолог и стоматолог - не имели соответствующей квалификации, чтобы оказывать ребенку такую помощь. У них должна была быть детская стоматология и детская анестезиология, а была взрослая стоматология и взрослая анестезиология. Они не имели специального сертификата для лечения детей", - заявил Чорний.

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Он отметил, что решение комиссии сейчас технически дорабатывается и будет подписано в ближайшее время. Ее заключение принимается во внимание при расследовании уголовного производства.

Отец мальчика Виктор Пашник рассказал, что на заседании были стоматолог Виктория Карнаухова и анестезиолог Ирина Пода, которые проводили удаление молочных зубов Велесу под общим наркозом, директор клиники Роман Онысько не пришел.

"Так легкомысленно отнестись к человеческой жизни, к детской жизни, как эти молодые врачи... Или это время такое, или люди такие, или образование у них такое... У них не было анестезиологической медсестры, не было сертификатов на работу с детьми, у врача-стоматолога не было лицензии на детскую стоматологию и хирургической лицензии, потому что это уже хирургия под анестезией", - говорит Виктор Пашник.

Смерть 5-летнего мальчика во Львове после визита к стоматологу - детали

В декабре прошлого года во львовской частной стоматологической клинике Ori-Dent впал в кому 5-летний сын музыканта Виктора Пашника Велес. Ребенку решили удалить зубы под общим наркозом. Во время операции у мальчика остановилось сердце, его госпитализировали в реанимацию. Врачи констатировали смерть мозга. Ребенок умер 13 января.

Полиция открыла уголовное производство из-за ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

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