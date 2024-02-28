На программу планируют потратить 750 миллионов гривен.

В Украине запустили пилотный проект, который позволит ветеранам войны бесплатно получить услуги по зубопротезированию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем официальном Telegram-канале. Услуги будут доступны участникам боевых действий, людям, которые получили инвалидность из-за войны, и некоторым категориям военнослужащих. Отмечается, что протезирование зубов можно будет сделать в больницах, независимо от их формы собственности.

Шмыгаль отметил, что государство компенсирует медицинским учреждениям расходы на лечение через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). Всего на эту программу планируют потратить 750 миллионов гривен.

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Другие льготы для военных:

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагается установить новые льготы и доплаты военным.

В частности, в этом документе говорится о дополнительных выплатах за уничтоженную и взятую в плен технику российских войск. Также определенным категориям защитников Украины хотят предоставить право на кредит для открытия бизнеса со ставкой до 5%, право на ипотеку на жилье под 3% и право на льготное растаможивание автомобилей.

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