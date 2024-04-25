Врач также предложила альтернативы употреблению сока натощак.

Многие с утра пьют не стакан воды, а фруктовый сок. Несмотря на распространенное мнение, что это полезно, так вы можете нанести существенный вред вашему организму.

Об этом пишет The Indian Express. По словам врача из клиники Ruby Hall Латы Патил, употребление фруктового сока натощак может оказать вредное влияние на здоровье и привести к такимпоследствиям:

Эрозия зубов. Кислотность фруктового сока может повредить зубную эмаль, увеличивая риск появления кариеса.

Видео дня

Нестабильный уровень сахара в крови. Концентрированный сахар в соке может вызвать скачок уровня сахара в крови с последующим его снижением. Из-за этого вы быстрее устанете и проголодаетесь.

Дисбаланс питательных веществ. В соке не хватает клетчатки, имеющейся в целых фруктах, которая помогает регулировать пищеварение и предотвращает скачки уровня сахара в крови.

Вера в то, что фруктовый сок является идеальным напитком для утра, вероятно, происходит от его ассоциации с витаминами и антиоксидантами. Однако доктор Патил предлагает лучший подход: "Лучшее время для употребления фруктового сока может быть во время или после еды".

Она также назвала несколькопреимуществупотребления сока в нужное время:

Улучшение пищеварения. Употребление фруктового сока во время еды позволяет усваивать его витамины и минералы вместе с другими полезными питательными веществами.

Контроль уровня сахара в крови. Пища может замедлить усвоение сахара из сока, потенциально способствуя контролю уровня сахара в крови, что особенно важно для диабетиков.

Лата Патил также предложила альтернативы употреблению сока натощак:

Целые фрукты. Наслаждайтесь целыми фруктами, и получайте из них клетчатку, витамины и длительный заряд энергии.

Смузи. Смешайте целые фрукты с йогуртом или молоком для более густого, сытного напитка.

Вода с лимоном. Выдавливание ломтика лимона в стакан воды помогает освежиться.

Если вы будете помнить о том, когда лучше употреблять фруктовый сок и другие напитки, вы можете увеличить пользу от них и минимизировать потенциальный вред.

Напитки, которые убивают молодость

Старение является неизбежным этапом в жизни каждого человека, однако некоторые напитки могут ускорить этот процесс. Они снижают эластичность кожи и способствуют появлению морщин и пигментации.

Среди таких "вредителей" – сладкие газированные напитки. Они могут и не содержать сахара, но все же могут содержать "химические вещества, вредные для организма".

Одним из худших врагов для вашей кожи также является обработанный кофе в бутылках. Там содержится много сахара и добавок, которые обезвоживают кожу, что в конечном итоге может привести к быстрому появлению морщин, тонких линий и темных пятен.

Вас также могут заинтересовать новости: