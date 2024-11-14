Люди с этой болезнью имеют в 2-3 раза более высокий риск развития инфаркта и инсульта.

Диабет - это болезнь, которая постепенно и незаметно разрушает жизни миллионов людей по всему миру, оставляя серьезные последствия для здоровья.

С таким предупреждением во всемирный день борьбы с диабетом выступило Министерство здравоохранения (Минздрав).

В Минздраве отметили, что эта болезнь повреждает сердце, сосуды, глаза, почки и нервы. "Люди с диабетом имеют в 2-3 раза более высокий риск развития инфаркта и инсульта", - отметили специалисты.

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Кроме того, из-за снижения кровотока и повреждения нервных окончаний возрастает риск образования язв на ногах, что может привести к ампутации. А диабетическая ретинопатия - поражение сетчатки - становится причиной 1% случаев слепоты. Также диабет является основной причиной почечной недостаточности.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Украине более 1,2 млн человек живут с диагнозом "сахарный диабет".

И хотя предупредить диабет I типа невозможно, риск развития диабета II типа можно снизить, придерживаясь здоровых привычек.

В Минздраве напомнили действенные правила, соблюдение которых поможет сохранить здоровье. Среди них: регулярные физические нагрузки, которые помогают контролировать вес, снижают уровень сахара в крови и повышают чувствительность к инсулину; сбалансированное питание - выбирайте больше клетчатки, цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и орехов; контроль веса - избыточный вес и ожирение значительно повышают риск диабета; отказ от курения и ограничение алкоголя - эти шаги помогут сохранить здоровье в долгосрочной перспективе; своевременная коммуникация с врачом. Ухудшение самочувствия или появление тревожных симптомов - повод оперативно обратиться к семейному врачу.

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Диета при диабете часто воспринимается, как приговор - люди думают, что с момента получения такого диагноза им больше никогда в жизни нельзя сладкое. На самом деле, это не так - даже если у вас диагностирован диабет 2 типа или 1-го, рацион может и должен быть разнообразным и полезным.

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