Учёные выявили возможные причины развития болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона является одной из основных причин инвалидности во всём мире.

Учёные обнаружили, что у пациентов с болезнью Паркинсона формируется характерный состав кишечных микроорганизмов, сообщает The Independent со ссылкой на исследования Университетского колледжа Лондона (UCL).

Они установили, что у людей с болезнью Паркинсона наблюдаются устойчивые отличия в составе кишечной микрофлоры по сравнению со здоровыми участниками, а также с носителями генетического варианта риска, у которых симптомы заболевания ещё не проявились.

В исследовании подчёркивается, что каждый человек имеет уникальный микробиом кишечника, включающий бактерии, грибы и вирусы, однако при болезни Паркинсона фиксируются специфические изменения, которые могут появляться задолго до клинических проявлений.

Видео дня

Профессор Энтони Шапира, ведущий исследователь работы, заявил: "Болезнь Паркинсона является одной из основных причин инвалидности во всём мире и самым быстрорастущим нейродегенеративным заболеванием с точки зрения распространённости и смертности. Существует острая необходимость в разработке методов лечения, которые могли бы остановить или замедлить прогрессирование заболевания".

Отдельно отмечается, что ранее уже выявлялась связь между бактериями полости рта и кишечника и прогрессированием когнитивных нарушений при болезни Паркинсона, включая переход к деменции. Кроме того, ученый добавил:

"В последние годы всё большее значение придаётся связи между болезнью Паркинсона – заболеванием головного мозга – и здоровьем кишечника. Мы укрепили эти доказательства и показали, что микробы в кишечнике могут выявлять признаки болезни Паркинсона и могут служить ранним предупреждающим сигналом".

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, включало анализ данных 271 пациента с болезнью Паркинсона, 43 носителей варианта гена GBA1, связанного с повышенным риском заболевания (до 30 раз), и 150 здоровых участников.

Результаты показали, что более 25% типов микроорганизмов кишечной микробиоты различались у пациентов с болезнью Паркинсона по сравнению со здоровыми участниками. Наиболее выраженные изменения наблюдались у пациентов на более поздних стадиях заболевания.

Также различия микробиома были выявлены у здоровых носителей генетического варианта GBA1, у которых ещё не проявились симптомы болезни Паркинсона, что может указывать на возможную раннюю биологическую сигнатуру заболевания, отмечается в публикации.

Профессор Шапира отметил: "Впервые мы выявили в кишечнике людей с болезнью Паркинсона бактерии, которые также могут быть обнаружены у тех, кто имеет генетический риск развития этого заболевания, но до появления симптомов".

Он добавил, что эти данные открывают возможность разработки диагностических тестов для выявления групп риска, а также изучения методов влияния на микробиоту кишечника, включая изменения питания или медикаментозные подходы.

В исследовании также анализировались данные о питании участников. Было установлено, что у людей с более разнообразным и сбалансированным рационом реже фиксируются микробиомные профили, ассоциированные с повышенным риском развития болезни Паркинсона.

При этом учёные подчёркивают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, направленные на изучение генетических и экологических факторов, влияющих на развитие заболевания.

Вас також можуть зацікавити новини: