Медицинские услуги для украинских беженцев, особенно детей, стали острой проблемой для Чехии, поскольку страна испытывает нехватку медперсонала.

Еврокомиссия предоставит Чехии, Словакии и Молдове 70 тыс. вакцин для вакцинации детей украинских беженцев.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, сообщает Euractiv.

В Чехию уже прибыло 300 тыс. украинских беженцев. Почти половина из них дети, и у многих из них нет прививок от некоторых детских болезней или столбняка. Таким образом, ЕС предоставит вакцины и распределит их между тремя странами.

Медицинские услуги для украинских беженцев, особенно детей, стали острой проблемой для Чехии, поскольку страна испытывает нехватку медицинского персонала.

Чешские детские врачи уже лечат первых поступивших и готовятся к следующей волне маленьких пациентов. Дети приходят с простудой, высокой температурой, диареей, а некоторые истощены и травмированы.

С вакцинацией против опасных заболеваний ситуация еще сложнее, так как беженцы часто прибывают в Чехию без справок о прививках или со справками на украинском языке.

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