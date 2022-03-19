За словами "беженец" и "переселенец" скрывается немало опасностей для психического здоровья.

По данным ООН, более 23% украинцев (или 9,8 миллиона человек) по состоянию на 18 марта 2022 года были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Украине, и за словами "вынужденная миграция", "беженец" или "переселенец" скрываются определенные психологические опасности.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

Ощущение потери

потеря земли, где вы родились и выросли, неуверенность и незнание, когда вы сможете вернуться. Эго человека формируется с родной землей и ее культурой. Сейчас вас этого насильственно лишили;

те, кто потерял своих близких, работу, социальный статус, домашних животных или ценные семейные реликвии рано или поздно столкнутся с чувствами, связанными с этими потерями. Позвольте себе пережить эти чувства, какими бы они ни были;

как только вы удовлетворите базовые потребности: жилье, питание и безопасность, первоочередной задачей должна стать – психологическая поддержка.

Потеря принадлежности

Во время войны не только земля, но и культура под угрозой, это приводит к потере чувства принадлежности к чему-то большему. Порождает ощущение изоляции и одиночества;

кроме того, потеря обычаев и традиций, которые составляют часть идентичности, может разрушить внутреннее единство, способность оставаться самим собой;

в зависимости от количества мигрантов принимающее общество также может чувствовать, что его язык и его культура, в некотором смысле, находятся под угрозой;

помните: это нормальное положение вещей. Интеграция не обязательно означает потерю собственной идентичности. Никто у вас не в состоянии забрать то, кем вы являетесь;

храните свои ценности, но и изучайте основные элементы культуры принимающей страны, такие как язык, манеры, обычаи и традиции;

применяйте эти знания во взаимодействии с местными, так вы сможете легче адаптироваться. Люди боятся неизвестного и страх затмевает наше рациональное мышление.

Чувство вины

если вы оставили своих родственников или потеряли близких в конфликте, вы можете чувствовать вину лишь потому, что выжили;

в глубине души можете чувствовать стыд и вину за то, что эффективно двигаетесь дальше, когда родственники умерли или остались, это лишь создает барьеры в адаптации.

боль можно устранить лишь после того, как ее пережили, как и любую другую эмоцию. Обратитесь за психологической помощью, иначе эти травмы будут продолжать проникать в последующие поколения.

"Вы можете не осознавать, что столкнулись с одной или несколькими из вышеупомянутых проблем. Ваш внутренний стресс может проявляться в депрессии, посттравматических стрессовых расстройствах, психосоматических жалобах, тревожности, расстройствах сна, домашнем насилии или проблемах с управлением гневом. Даже спустя десятилетия после миграции можно увидеть ее влияние на людей", – комментируют психологи.

При этом эксперты отмечают, что во всех случаях необходима профессиональная поддержка, ведь найти способ исцеления можно лишь столкнувшись со своей болью.

Чтобы получить бесплатную конфиденциальную онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, украинцам предлагают кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте tellme.com.ua.

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