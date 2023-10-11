Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым – 100% больных умирают.

Бешенство - вирусное заболевание, которое имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека.

Как рассказали в Минздраве, вирус бешенства поражает центральную нервную систему и после появления симптомов становится неизлечимым – 100% больных людей умирают.

"Заболеть бешенством может человек или животное, если их укусит, поцарапает или обслюнявит инфицированное животное. В то же время через кровь или мочу животных бешенство не передается", - отметили в министерстве.

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Там рассказали, что делать, если укусило или поцарапало животное, или на кожу, или слизистую попала его слюна.

тщательно (не менее 10 минут) промывайте место поражения проточной водой с хозяйственным мылом;

как можно скорее обратитесь в травмпункт за медицинской помощью для проведения в случае необходимости прививки антирабической вакциной.

В Минздраве отметили, что о "40 уколах в живот" речь не идет - обычно график вакцинации состоит из 5 прививок: 0-й день (день обращения к врачу), а затем в 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни.

Антирабическая вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Она эффективна в случае начала курса не позднее 14-го дня с момента укуса или контакта со слюной.

"В каждой области есть антирабическая вакцина, она является качественной и бесплатной, поэтому пациент не должен платить за такую вакцинацию", - подчеркнули в Минздраве.

Симптомы бешенства

Бешенство - опасное вирусное инфекционное заболевание, передающееся человеку во время укуса или контакта со слюной больного животного. Одним из основных признаков развития заболевания является водобоязнь, затруднение во время глотания жидкости, появление судорог при попытке пить воду. С момента появления признаков и симптомов болезни бешенство становится смертельным.

Первые симптомы бешенства схожи с симптомами гриппа, включая повышенную температуру, головную боль и усталость. Затем заболевание распространяется на дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и/или центральную нервную систему.

По данным Всемирной организации здравоохранения, собаки являются основными переносчиками бешенства и виновниками большинства случаев смерти людей от бешенства во всем мире . От 30% до 60% жертв укусов собак - дети в возрасте до 15 лет.

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