Выращивая овощи и фрукты, очень легко нажить себе проблемы, если относиться к процессу беспечно.

Каждую весну и лето украинцы, у которых есть дачные участки, работают на огороде. Это не только тяжелый, но и опасный физический труд - если не соблюдать правила безопасности, то можно легко "подцепить" болезнь, которая приводит даже к смерти. УНИАН выяснил, чем можно заразиться через землю и как этого избежать.

Ранее мы составляли подробный посевной календарь на июнь 2023, чтобы вы знали, когда можно и нельзя работать с растениями.

Чем можно заразиться на даче - самые опасные заболевания

Стоит понимать, что процесс выращивания тех или иных культур, а также любая работа с почвой или натуральными материалами требует аккуратности и осторожности. Те украинцы, которые брезгуют советами врачей, могут нажить серьезные проблемы. Среди болезней, чаще всего встречающихся у огородников, УНИАН собрал наиболее распространенные.

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Аллергия и ожоги

Покраснение кожных покровов, резкое ухудшение общего состояния организма, заложенность носа, кашель и першение в горле - это главные признаки аллергической реакции. Возникнуть она может из-за постоянного контакта с растениями, многие из которых выделяют особенные вещества, раздражающие кожу и слизистые. Для того чтобы избежать этого, проводите огородные работы в перчатках.

Ожоги и аллергия могут появиться не только от растений - причиной этому часто становится и ультрафиолет. Если вы несколько часов проведете на участке, не оберегая кожные покровы и голову от солнца, то в конце дня получите красные пятна по всему телу. Также нельзя исключать и солнечный удар, поэтому надевайте кепку или панамку, используйте солнцезащитный крем.

Укус насекомого

Огород - это, своего рода, дикая природа и открытая местность, на которой обитает огромное количество насекомых. Укус пчелы, осы, шершня или какого-нибудь жука также может спровоцировать защитный рефлекс организма, который проявится в виде аллергии. Отдельный вид опасных вредителей - клещи. Они заползают даже в труднодоступные места и присасываются к человеку. Заметить их в процессе работы трудно, поэтому сразу после огорода проверяйте себя на предмет наличия паразитов, а лучше перед тем как идти на участок, надевайте одежду, полностью закрывающую тело.

Столбняк

Как правило, симптомы данной болезни проявляются почти сразу. У человека начинает болеть голова, он становится раздражительным и слабым. Чуть позже будет нарушен глотательный рефлекс, повысится температура и начнут "тянуть" мышцы. В худшем случае столбняк приведет к летальному исходу, если вовремя не обратиться к врачу.

Больше всего рискуют заразиться этой болезнью дачники, которые регулярно работают с влажной почвой в жаркую погоду. Бактерия хранится в почве сотню лет, а потом попадает в организм человека через открытые раны и поврежденные участки. Это может быть ссадина, порез и даже укус насекомого, который вы расчесали грязными руками. Эффективный метод защиты от столбняка - регулярная дезинфекция инструментов, рук и своевременная обработка любых царапин на теле.

Бешенство

Опытные фермеры говорят, что вирус бешенства, вопреки распространенному заблуждению, передается не только от бродячих собак и кошек или диких животных. Носителем может быть и рогатый домашний скот - коровы, овцы, козы и лошади, если их кусали больные животные. Определить бешенство просто - будущий пациент начнет расчесывать шерсть, пускать слюну и становиться агрессивным. Вы заметите, что животному тяжело дышать из-за повреждения слизистой рта.

Профилактика бешенства - это прививка, причем, ветеринары рекомендуют проводить вакцинацию регулярно. Человеку советуют не трогать руками незнакомых животных, а если на теле появился укус, то сразу же промыть рану мылом, затем обработать спиртом и поехать к врачу.

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