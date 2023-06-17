Ученые отметили, что часто вредные выбросы из кухни распространяются по всей квартире и остаются там еще несколько часов.

Использование одной горелки газовой плиты может повысить концентрацию бензола в помещении, до уровня, даже превышающего тот, что возникает при табачном дыме.

Исследователи из Стэнфордской школы измерили выбросы бензола из плит в 87 домовладениях в США и обнаружили, что газовые плиты выбрасывают бензол, концентрация которого в помещениях часто превышает контрольные показатели для здоровья, установленные Всемирной организацией здравоохранения, сообщает The New York Times.

Исследователи обнаружили, что в трети домов одна газовая горелка или духовка, включенная на 350 градусов по Фаренгейту в течение 45 минут, подняли в помещении уровень бензола выше верхнего диапазона концентраций, сопоставимых с теми, что возникают при табачном дыме.

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Ученые отметили, что часто вредные выбросы из кухни распространяются по всей квартире и остаются там в течение нескольких часов.

При этом выбросы от электрических и индукционных плит незначительны, как показало исследование ученых Стэнфорда.

Онколог Дженис Л. Кирш комментируя результаты исследования, заявила, что уровни бензола от газовых плит в домах людей, вызывают тревогу.

"Мы знали, что при сжигании метана получается бензол. Но провести измерения - это прорыв, и уровни выше, чем ожидалось. Это намного опаснее", - сказала доктор Кирш.

Она отметила, что люди подвергаются воздействию вредных химических веществ вне своих домов - это выхлопные газы, дым от заводов и фабрик, лесных пожаров. Но дома они могут контролировать уровень вредных веществ. По ее словам, люди могут покупать индукционные плиты, пользоваться тостерами, электрочайниками и проветривать помещения.

Опасность бензола для человека

Международное агентство ООН по изучению рака и Агентство по охране окружающей среды США определяют бензол как канцероген. Вдыхание химического вещества может увеличить риск лейкемии и лимфомы, а также других серьезных заболеваний. Врачи говорят, что ни один уровень воздействия бензола на человека не является безопасным.

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