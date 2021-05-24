Электронные системы доставки никотина оказывают меньшее влияние на функции сосудов, сердца и тромбоцитов, чем сигареты.

Ежегодно от связанных с курением заболеваний умирает 8 миллионов человек, в Украине – около 85 тыс. Но даже такие цифры не могут в корне повлиять на выбор украинцев. В сравнении с 2019 годом, в 2020 динамика сокращения курения замедлилась почти в 8 раз.

Курение – причина развития ряда заболеваний. Вероятность возникновения эмфиземы и хронических бронхитов у курильщиков в десять раз выше, чем у некурящих людей. Помимо проблем с легкими, курение может вызывать онкологию и сердечно-сосудистые заболевания. Это играет свою роль в статистике смертности: в 2020 году 67% смертей украинцев были вызваны болезнями системы кровообращения.

Влияние курения на сердце и сосуды вызвано продуктами горения табака: в дыме сигареты содержится 7000 опасных веществ. Наиболее опасные из них – монооксид углерода, акролеин и бензол. Попадая в организм, они способствуют повышению артериального давления и прогрессированию атеросклероза.

Причиной, почему курильщикам сложно отказаться от привычки, является зависимость от никотина. Учитывая природу зависимости, чтобы снизить риски для курильщиков учеными были разработаны бездымные продукты (ЭСДН) – электронные сигареты и системы для нагревания табака. Они сохраняют поступление никотина в организм, при этом сокращают количество вредных веществ до 95%.

Основания полагать, что бездымные продукты уменьшают вред от курения, научно обоснованы. В феврале 2021года в European Heart Journal было опубликовано исследование, в котором изучалось влияние сигарет и систем доставки никотина на функцию коронарного кровотока, функцию миокарда и сосудов, активацию тромбоцитов и окислительный стресс.

Авторы сравнили показатели в острой и хронической фазах. В исследовании острой фазы 50 участников были распределены на группы курильщиков сигарет и пользователей ЭСДН. Через 60 минут они были переведены на противоположный продукт. Для хронической фазы было обследовано 75 курильщиков. Из них 50 участников перешли на ЭСДН, а 25 продолжали курить сигареты в течение месяца. В сравнении с исходным уровнем, курение сигарет резко увеличивало количество выдыхаемого CO. Переход на ЭСДН на один месяц уменьшал показатели CO: -55% по сравнению с -2,4% у курильщиков сигарет. По остальным показателям бездымные продукты также продемонстрировали положительные результаты.

Было определено, что электронные системы доставки никотина оказывают меньшее влияние на функции сосудов, сердца и тромбоцитов, чем сигареты. Но не исключают риски для здоровья в полной мере. Поэтому все еще существует необходимость в проведении независимых исследований для оценки их влияния на организм курильщика.

Использование бездымных продуктов может быть эффективным методом улучшения уровня общественного здоровья. Данный подход уже оправдал себя в ряде развитых стран и применяется в рамках концепции уменьшения вреда (harm reduction). А в июле 2020 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) впервые признало одну из систем для нагревания табака – IQOS – продуктом с модифицированным риском.

Часто применение бездымных продуктов, в том числе в Украине, осложнено некорректным регулированием и политикой запретов. А это приводит к ограничению доступа курильщиков и отсутствию достоверной информации. В результате курильщики продолжают покупать сигареты, а статистика заболеваний остается неутешительной, как и расходы государства на их лечение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко