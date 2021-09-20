"40 лет курил и бросить не могу", "Пытался бросить – сорвался через 3 дня", "Могу бросить курить, но не хочу", – стандартные отговорки курильщиков. Их можно понять, ведь никотин вызывает зависимость. Но жесткие ограничения, вызывающие у организма стресс, – не обязательно единственный метод борьбы с вредной привычкой.

В интернете опубликована масса советов и народных рецептов, эффективность которых сомнительна. Мы же предлагаем ознакомиться с тем, что говорит наука.

Эксперты и врачи не пришли к общему мнению, что лучше: постепенное уменьшение потребления никотина или резкое прекращение. Однако известно, что внезапный отказ часто приводит к рецидивам, и после нескольких раз курильщику все труднее разорвать замкнутый круг.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в Украине курит 34% совершеннолетних жителей: каждый второй мужчина и каждая шестая женщина. При этом известно, что курение является одним из факторов развития многих заболеваний – в том числе более 20 видов онкологии.

Парадоксально, но никотин, являясь причиной формирования химической зависимости, сам собой не является фактором риска развития онкологии. Согласно данным Международного агентства по исследованию рака, никотин даже не относится к канцерогенным веществам, в отличие от, например, алоэ.

Никотин – природный алкалоид, присутствующий в томатах, картофеле, баклажанах и других продуктах. Это вещество вырабатывается печенью для обмена веществ. Когда человек начинает курить, организм перестает вырабатывать никотин, потому что получает это вещество извне. Исследования доказали, что никотин ускоряет мышление и повышает работоспособность. Эти свойства делают его полезным для страдающих от целого ряда неврологических расстройств: синдрома дефицита внимания, болезни Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении.

Основной вред организму курильщика наносят продукты горения табака. В сигаретном дыме при температуре 800°с выделяются смолы и более 6000 химических веществ: бензол, аммиак, мышьяк, кадмий, свинец и др. В состав сигарет также входят канцерогены, которые влияют на образование онкологии.

Понимая, что никотин – не причина болезней, вызванных курением, а горение табака – фактор, который нужно исключить, ученые начали думать над решением проблемы: как снизить риски, дать курильщикам менее вредную альтернативу. Одним из первых вариантов стали никотиновые жвачки и пластыри. Но они оказались не столь эффективными – низкая скорость попадания никотина в организм влияла на уровень насыщения. Такие методы не учитывали и психологический аспект зависимости – сохранение привычного ритуала.

Впоследствии были представлены устройства, которые позволяют сохранить оба аспекта, - никотиносодержащие продукты, исключающие горение. Они получили название электрические системы доставки никотина (ЭСДН). Согласно Public Health England, следующие продукты содержат до 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами. Например, в системе IQOS используется элемент, который только нагревает табак, не доводя до горения.

В развитых странах применение альтернативных продуктов – часть стратегии по борьбе с курением. С их помощью Великобритания за 6 лет снизила уровень курения до исторического минимума – 14,4%. Чтобы добиться таких результатов, государство разрешило врачам рекомендовать электронные альтернативы пациентам, не готовым отказаться от никотина полностью. Некоторые устройства в Британии можно даже приобрести в больницах. Новая Зеландия и Греция также рассматривают бездымные альтернативы для борьбы с курением. Они применяют принцип пропорционального регулирования, при котором более вредные продукты, такие как сигареты делаются менее доступными, и наоборот.

В Украине ситуация противоположная: в декабре 2020 года депутаты приравняли налогообложение бездымных продуктов к сигаретам. Это означает, что сигареты будут стоить меньше, чем продукты со сниженным риском.

Курение – фактор, который влияет и на уровень общественного здоровья. С его распространением нужно бороться на уровне государства. Но если регулирование не оставляет курильщику выбора, решать проблему приходится на индивидуальном уровне. В идеале – отказаться от привычки, а если это невозможно – рассмотреть использование альтернатив с меньшими рисками для здоровья с широким доступом к проверенной научной информации.

Автор: Виктория Гордиенко