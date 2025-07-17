В Дании провели самое масштабное за все годы исследование вакцинации и не нашли никакой связи между наличием солей алюминия в прививках и хроническими заболеваниями у детей.

В Дании провели исследование, которое опровергло утверждения о том, что алюминий в детских вакцинах представляет опасность для здоровья. Исследователи проанализировали медицинские карты более одного миллиона детей за 24 года, пишет The Hill.

В выводах исследования, опубликованных в журнале Annals of Internal Medicine, говорится, что не обнаружило доказательств связи между воздействием алюминия из вакцин и ростом заболеваемости хроническими болезнями. Исследование не выявило никакой связи между алюминием и какими-либо из 50 изученных хронических заболеваний, включая 36 аутоиммунных заболеваний, девять состояний, связанных с аллергией или астмой, и пять нарушений нейроразвития. В том числе аутизмом.

Исследователи использовали общенациональный реестр Дании для отслеживания истории вакцинации и результатов лечения детей, родившихся в период с 1997 по 2018 год, наблюдая за ними до конца 2020 года. Они проанализировали медицинские карты более 1,2 миллиона детей – вакцинированных и не вакцинированных. При этом только 1,2% детей не получали вакцины с адсорбированным алюминием до двух лет. Остальные получили различные дозы, при этом общая доза алюминия варьировалась от 0,125 мг до 1,00 мг на дозу.

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Почему люди боятся алюминия в вакцинах

Издание приводит пояснение Детской больницы Филадельфии о том, что соли алюминия обычно используются в вакцинах в качестве адъювантов - вещества, усиливающего иммунный ответ на антиген вакцины. Таким образом в вакцинах уменьшает количество антигена, а имунный ответ сохраняется на достаточном уровне. Среди антивакцинаторов стало популярным мнение о том, что алюминий вреден для детского здоровья, что он якобы накапливается в мышцах и попадает в мозг. Но эти утверждения уже неоднократно опровергались врачами и учеными.

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Напомним, что в Швейцарии одобрили использование нового препарата от малярии для вакцинации только родившихся детей и детей, которые весят менее 5 килограммов. Препарат Coartem Baby был разработан швейцарской некоммерческой организацией Medicines for Malaria Venture в сотрудничестве со швейцарской фармацевтической компанией Novartis для лечения малярии - смертельной болезни, передаваемой комарами.

В Украине разработан и действует Национальный календарь профилактических прививок, в который внесены обязательные детские прививки. При поступлении ребенка в учебное заведение нужна медицинская справка с выпиской о проведенных обязательных прививках.

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