Вакцинацию от болезней проводят в зависимости от уровня заболеваемости и необходимости защиты.

Шрам от прививки БЦЖ уже давно в шутку называют идентификатором людей, которые родились или живут на постсоветском пространстве. Однако далеко не каждый знает, зачем нужна соответствующая вакцина.

Семейный врач Медицинского дома Odrex Виктория Дмитрук рассказала УНИАН, можно ли сделать прививку БЦЖ в Украине и делают ли ее в других странах.

По словам врача, БЦЖ - это вакцина для профилактики туберкулеза. Она не гарантирует 100% защиты от развития болезни, но может предупредить развитие тяжелых форм, например, туберкулезного менингита или генерализованного туберкулеза, которые могут иметь летальные последствия.

"Делается она на 3-5 день после рождения. Если прививка была пропущена по показаниям - необходимо сделать ее позже. Это первая вакцина, которую получает младенец", - говорит врач.

Почему у европейцев нет шрама от БЦЖ

Те, кто переехал жить за границу, иногда задаются вопросом, почему сейчас не делают прививку БЦЖ в странах ЕС. Может возникнуть даже заблуждение, что такое вакцинирование проводилось только на постсоветском пространстве.

"Это не так, БЦЖ есть не только у людей из стран бывшего СССР. Ее проводят обязательно для всех людей в странах с высоким риском заболеваемости (Украина, Польша, Индия, Китай и другие)", - объясняет Виктория Дмитрук.

Она добавляет, что в странах Европы она не распространена из-за низкого уровня заболеваемости, но такую вакцину делают даже там, если ребенок относится к группам риска, а также взрослым людям, которые планируют ехать в страну с высоким риском заболеваемости.

"К примеру, если вы украинец и ваш ребенок родился во Франции, не получил БЦЖ при рождении, но вы скажете педиатру, что планируете вернуться жить в Украину, вам будет рекомендовано привить ребенка для обеспечения его защиты от туберкулеза", - отметила врач.

По ее словам, это объясняется тем, что во Франции в 2024 году показатель заболеваемости туберкулезом был 8,3 случая на 100 тысяч населения, в то время как в Украине - 44,2 на то же количество населения.

"То есть риск заболеть туберкулезом в Украине в 5 раз выше, чем во Франции", - подчеркнула медик.

Где делают прививку БЦЖ

По словам Дмитрук, за рубежом делали БЦЖ до тех пор, пока не снизили общие риски до минимума.

"В Германии, например, до 1998 года, а в Бельгии прекратили массовую иммунизацию в 1990 году. В некоторых странах, как я уже сказала, делают до сих пор", - говорит Виктория Васильевна.

В СССР же БЦЖ была обязательной и отказаться от прививки было невозможно, поскольку тогда даже не существовало документа на отказ от вакцинопрофилактики, добавила врач.

Также она рассказала, делают ли сейчас прививку БЦЖ новорожденным.

"На сегодняшний день БЦЖ является обязательной вакциной в календаре прививок, проводится всем детям, у которых нет противопоказаний. Обязательно - это не принудительно", - пояснила специалист.

То есть родители могут написать письменный отказ от проведения иммунизации, но перед написанием отказа врач должен разъяснить родителям, какие риски и последствия могут быть при отсутствии прививки. Впрочем, решение все же остается за родителями, подытожила специалист.

