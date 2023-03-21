Он заявил, что США должны докопаться до истины относительно происхождения этого заболевания.

Президент США Джо Байден подписал закон о рассекречивании данных относительно происхождения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Белого дома. "Я разделяю намерение конгресса обнародовать больше информации о происхождении коронавируса COVID-19", - прокомментировал американский президент.

Байден напомнил, что в 2021 году поручил разведке использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа до сих пор продолжается.

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"Мы должны докопаться до сути происхождения COVID-19, чтобы помочь нам лучше предотвращать будущие пандемии", - добавил Байден.

Он отметил, что его администрация будет продолжать пересматривать всю засекреченную информацию о происхождении COVID-19, в том числе и потенциальную связь с Уханским институтом вирусологии. А также рассекретит и предоставит много такой информации, но в соответствии с конституционными полномочиями, чтобы это не навредило нацбезопасности.

Происхождение коронавируса

Установить, откуда взялся коронавирус, пытались эксперты ВОЗ еще в 2021 году. Они даже посетили Ухань, но установить источник происхождения болезни они так и не смогли, поскольку Китай не предоставил исходные данные и информацию о нулевом пациенте. Поэтому зародились подозрения о том, что коронавирус искусственный и появился из китайской лаборатории.

15 февраля этого года руководство ВОЗ признало, что расследование о прохождении коронавируса "зашло в тупик". А 1 марта директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19 произошла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

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