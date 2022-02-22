По словам специалиста принятие душа следует ограничить двумя или тремя разами в неделю.

Утренний душ является эффективным способом прийти в себя после сна, однако слишком частое принятие душа может иметь некоторые недостатки.

Согласно исследованию, проведенному в США, чрезмерная очистка тела может повредить микробиом — совокупность микробов и бактерий, которые живут внутри или на теле. Микробиом является частью иммунной системы и помогает защитить ее, передает medikforum.

По словам американского дерматолога Люси Чен, чрезмерное купание повреждает микробиом и может сделать человека более уязвимым для болезней.

По словам Люси Чен, правильное количество приемов душа в неделю — от двух до трех, и это число звучит удивительно для тех, кто принимает душ каждый день или для кого регулярные физические упражнения являются ключевой частью их распорядка дня.

Сухая кожа "может привести к экземе или воспалению кожи" или к другим состояниям, таким как прыщи". Чрезмерный прием душа может вызвать перхоть на коже головы и высушивать волосы. Помимо предложения принимать душ только три раза в неделю, Чен сказала, что этот душ должен длиться от пяти до десяти минут.

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