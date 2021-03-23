Согласно рекомендации German Skin and Allergy Aid, привычка принимать душ каждый день может вредить здоровью. По словам немецких дерматологов, частое мытье “повышает риск пересушить кожу, спровоцировав и покраснение, зуд, экзему”.
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Как пишет GreenPost, специалисты подчеркивают, что подобные изменения в состоянии кожи способствуют ослаблению иммунной системы и повышают риск склонности к инфекциям, поскольку кожный покров тела выполняет функцию иммунного барьера.
Дерматологи объясняют, что прием душа, особенно с использованием пенных средств, гелей и шампуней, атакует “естественную защитную кислотную мантию” кожи. В результате из нее удаляются не только грязь, пот и микробы, но также ценные эндогенные жиры и минералы, которые выполняют важную работу по поддержанию хорошего здоровья.
Ученые определили, сколько раз достаточно принимать душ.
"Будет достаточно принимать душ дважды в неделю. Важно не устанавливать слишком горячую воду и использовать гели с низким значением pH, не содержат отдушек, а также других раздражающих веществ. При склонной к сухости коже после душа ее следует увлажнить лосьоном“, – поделились рекомендацией эксперты.
Они подчеркнули, что подобная частота мытья не касается лица, интимной зоны и подмышек – эти участки тела следует очищать чаще. При мытье интимной зоны эксперты советуют обходиться только теплой водой без моющих средств.
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