Дерматологи объясняют, что прием душа, особенно с использованием пенных средств, гелей и шампуней, атакует “естественную защитную кислотную мантию” кожи.

Согласно рекомендации German Skin and Allergy Aid, привычка принимать душ каждый день может вредить здоровью. По словам немецких дерматологов, частое мытье “повышает риск пересушить кожу, спровоцировав и покраснение, зуд, экзему”.

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Как пишет GreenPost, специалисты подчеркивают, что подобные изменения в состоянии кожи способствуют ослаблению иммунной системы и повышают риск склонности к инфекциям, поскольку кожный покров тела выполняет функцию иммунного барьера.

Дерматологи объясняют, что прием душа, особенно с использованием пенных средств, гелей и шампуней, атакует “естественную защитную кислотную мантию” кожи. В результате из нее удаляются не только грязь, пот и микробы, но также ценные эндогенные жиры и минералы, которые выполняют важную работу по поддержанию хорошего здоровья.

Ученые определили, сколько раз достаточно принимать душ.

"Будет достаточно принимать душ дважды в неделю. Важно не устанавливать слишком горячую воду и использовать гели с низким значением pH, не содержат отдушек, а также других раздражающих веществ. При склонной к сухости коже после душа ее следует увлажнить лосьоном“, – поделились рекомендацией эксперты.

Они подчеркнули, что подобная частота мытья не касается лица, интимной зоны и подмышек – эти участки тела следует очищать чаще. При мытье интимной зоны эксперты советуют обходиться только теплой водой без моющих средств.

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Автор: Иван Бойко