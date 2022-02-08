Увеличение часов для сна дает положительный результат даже при отсутствии других рекомендаций по изменению образа жизни.

Сон человека и потребление им калорий в течение дня связаны.

Это подтвердило новое исследование директора Чикагского центра сна при Чикагском университете доктора Эсры Тасали, передает medikforum. В частности, исследование показало, что достаточное количество сна в сутки влияет на потребление калорий и может изменить представление о потере веса.

Читайте такжеРаскрыты интересные факты о сне детей и подростков (видео)

Результаты рандомизированного клинического исследования с участием 80 взрослых опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine. Ученые обнаружили, что молодые люди с избыточным весом, которые обычно спали менее 6,5 часов в сутки, смогли увеличить продолжительность сна в среднем на 1,2 часа за ночь после индивидуального консультирования по гигиене сна. Это увеличение привело к снижению потребления калорий на 270 ккал в день по сравнению с контрольной группой.

"За прошедшие годы мы и другие ученые показали, что ограничение сна влияет на регуляцию аппетита, что приводит к увеличению потребления пищи и подвергает риску увеличения веса", - рассказала Тасали.

В целом, люди, которые увеличили продолжительность сна, смогли снизить потребление калорий на 270 ккал в день, что может привести к потери 12 кг в течение трех лет при долгосрочном сохранении эффекта.

Самым удивительным аспектом исследования была простота вмешательства. Всего после одного сеанса консультирования участники увеличили среднюю продолжительность сна более чем на час в сутки. Несмотря на отсутствие других предписаний по изменению образа жизни, у большинства участников значительно уменьшилось количество потребляемой пищи, а некоторые потребляли в день на 500 калорий меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: