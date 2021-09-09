При этом специалисты предупредили, что не следует чрезмерно упорствовать в вопросе похудения.

Диетологи Кэти Куфал и Лонилли Фриман перечислили наиболее эффективные для похудения овощи.

По словам экспертов овощи являются обязательной составляющей правильного питания и здорового похудения. Для того, чтобы извлечь из растительной пищи максимум пользы лучше всего употреблять ее в сыром виде.

Однако, в случае их приготовления разница в эффективность для похудения несущественная, если при этом не используется большое количество масла или молочных продуктов.

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Идеальными для снижения массы тела, по словам специалистов, являются листовые овощи, брокколи и цветная капуста, перец, помидоры, морковь, а также цуккини.

Кроме того, доктор Куфал предупредила, что не следует чрезмерно упорствовать в вопросе похудения.

"Чрезмерное ограничение по калориям приведет к снижению энергичности и потреблению достаточного количества жизненно важных микроэлементов. Также оно может вызвать депрессию, которая выльется в переедание через некоторое время", — пояснила врач, передает medikforum со ссылкой на портал PopSugar.

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Автор: Иван Бойко