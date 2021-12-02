Основная часть госпитализированных с коронавирусом в области - это невакцинированные граждане.

Закарпатская область стремительно движется к "красной" зоне эпидопасности, поскольку ежедневно в больницы там попадают по полтысячи тяжелых больных COVID-19.

Пациентами занято 62% коек, что на треть больше средней загруженности в Украине, говорится в сюжете ТСН.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Закарпатье на сегодня остается единственной областью, где ситуация с коронавирусом ухудшается.

За последнюю неделю количество госпитализированных там выросло на 9%. Не снижается в области и смертность от коронавируса. При этом на Закарпатье до сих пор фиксируют самый низкий уровень вакцинации населения от коронавируса.

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"97% поступают непривитые, привитые у нас единицы... и то никто не умирает", - рассказал Михаил Поляк, директор Закарпатской областной клинической инфекционной больницы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 ноября среди всех регионов Украины лидирует по заполненности ковидных отделений Закарпатская область. По данным Минздрава, на Закарпатье занято 63,6% ковидных коек (1228 человек).

"В целом в стране ковидные отделения заполнены на 46%. Сейчас госпитализированы 36 296 человек", - говорится в сообщении Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая