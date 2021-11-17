Первые 5 минут сердце "запускали" прямо на полу. Затем медики сделали интубацию, провели искусственную вентиляцию легких и 13 минут длилась дефибрилляция.

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице спасли 47-летнюю Елену Токареву, которую госпитализировали с коронавирусом. В частности, женщине удалось выжить после 17 минут клинической смерти.

Женщина не была вакцинирована. Медики называют этот день "вторым ее днем рождения", сообщает Kurs.

Отмечается, что коронавирус у Токаревой проходил в легкой форме, поэтому женщина лечилась дома. Однако в тот день она почувствовала изжогу в груди. Когда не было сил больше терпеть, она вызвала скорую. Вероятно, это был инфаркт.

В больницу пациентка попала еще в сознании и в приемном отделении сердце внезапно остановилось. Первые 5 минут сердце "запускали" прямо на полу. Затем медики сделали интубацию, а именно ввели особую трубку в трахею с целью защиты дыхательных путей пациента - это одно из средств проведения механической вентиляции легких.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске спасают 17-летнюю девушку с поражением легких на 95%: "может умереть в любую минуту"

Впоследствии пациентке провели искусственную вентиляцию легких и 13 минут длилась дефибрилляция.

Заведующая ковидной реанимацией Иванна Дидык рассказывала, что такие случаи, чтобы жизнедеятельность всех органов и систем человека была восстановлена после столь длительного времени клинической смерти, – крайне редки.

"Смерть мозга обычно наступает через 3-7 минут после остановки сердца и остановки дыхания. Женщина вышла из состояния клинической смерти без всякого неврологического дефицита", - добавила медик.

Она также назвала это "шоком и приятным удивлением", а также их личной победой.

На следующий день женщину отсоединили от ИВЛ-аппарата. Она была в сознании и могла разговаривать. Сейчас ее передали под надзор кардиологов. Теперь женщина обещает прививаться от коронавируса.

Напомним, как заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, вакцинированные люди в пять раз реже инфицируются и имеют в десять раз более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко