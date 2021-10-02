Катерина Булавинова указала, что важно выбрать правильную стратегию лечения.

Причиной смертей от коронавируса является не только не желание украинцев вакцинироваться, но и самолечение. Очень важно выбрать правильную стратегию лечения.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила эксперт ЮНИСЕФ в Украине Катерина Булавинова.

По ее словам, не правильное лечение может стать фатальным для пациента, поэтому важно выбрать правильное лечение.

"Эти смерти, они не только о том, что не вакцинированы люди, они еще и про очень высокие риски, связанные с неправильным лечением и самолечением", - указала Булавина.

Читайте такжеЭксперт объяснил, можно ли людям с аллергией вакцинироваться от COVID-19При этом она напомнила, что нельзя самому себе назначать антибиотики.

"Пожалуйста, забудьте слово "антибиотики", пока для этого не будет весомых оснований. Найдите себе хорошего врача и перестаньте делать глупости, потому что вы можете себя убить этим", - подытожила эксперт.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 октября в Украине подтвердили еще 11 809 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1 104 ребенка и 235 медработников.

2 692 больных госпитализировали с осложнениями коронавируса, 203 человека умерли, в то же время 3 469 выздоровели.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за прошедшие сутки зарегистрировали 534 новых случаев COVID-19, от осложнений умерли 22 человека. Среди выявленных больных 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 172 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 36 девочек от 2 до 17 лет и 27 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Автор: Анастасия Горбачева