За все время пандемии в Украине заболели 2 447 222 человека.

По состоянию на утро 2 октября в Украине подтвердили еще 11 809 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1 104 ребенка и 235 медработников.

Об этом сообщает в Telegram Коронавирус_инфо.

2 692 больных госпитализировали с осложнениями коронавируса, 203 человека умерли, в то же время 3 469 выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 2 447 222 человека, из них 2 261 924 выздоровели, а 56 649 умерли.

Читайте такжеВ МОН рассказали о ситуации с вакцинацией педагоговЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 1 октября в Украине выявили 12 034 новых случая COVID-19. Также за сутки было госпитализировано 2637 человек; зафиксировано 172 летальных случая; выздоровели 3264 человека.

Коронавирус в Киеве: данные на 2 октября 2021

В Киеве за прошедшие сутки зарегистрировали 534 новых случаев COVID-19, от осложнений умерли 22 человека. Об этом сообщается на Facebook-странице городского головы Виталия Кличко.

"534 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 235 тыс. 596)", - отмечается в сообщении.

Среди выявленных вчера больных 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 172 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет, 36 девочек от 2 до 17 лет и 27 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 22 летальных случая в результате осложнений коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии умерли 5 тыс. 428 киевлян.

Кроме того, вчера госпитализировали 81 больного, 151 с подозрением COVID-19 и пневмонии.

138 киевлян преодолели заболевание, всего с начала пандемии - 221 тыс. 376.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (103), Деснянском (73) и в Святошинском (67) районах.

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Авторы: Виктория Токарева, Виолетта Орлова