Оказывается, "Дельта" иногда похожа на обычный ротавирус.

Опасный штамм "Дельта", который сейчас имеет значительное присутствие в Украине и влияет на течение эпидемии в нашей стране, иногда можно спутать с другой болезнью.

Об этом в интервью ТСН рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук.

По словам эксперта, штамм "Дельта" иногда имеет необычные симптомы. Особенность болезни в том, что она похожа на так называемый "кишечный грипп".

"Дельта" часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию – незначительные катаральные явления, поносы. Таких проявлений в прошлом почти не было. Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельта"-штамма", - рассказала Гук.

Врач также отметила, что пациенты с коронавирусом чаще всего попадают в больницу через пять-семь дней. Обычно именно тогда у людей ухудшается состояние. Однако есть пациенты с пониженной реактивностью, их госпитализируют чуть позже - на десятый день болезни.

Читайте такжеЛяшко сказал, стоит ли Украина на пороге локдаунаГук рассказала, как лечить коронавирус дома и как уберечься от ошибок. Нужно пить много воды и по необходимости можно использовать жаропонижающие препараты. Антибиотики, гормоны и антикоагулянты должен назначать только врач, самостоятельно выбирать лекарства таких групп не стоит.

"Еще одна ошибка – позднее обращение за помощью, когда сатурация уже достигает критически низких показателей. Поэтому, если в течение болезни происходит снижение сатурации крови ниже 92-94%, - время обращаться за помощью, не оставаться один на один с ситуацией", - отметила врач.

Ранее УНИАН уже сообщал, что штамм "Дельта" может вызвать острый психоз и дезориентацию. О необычном течении болезни рассказал инфекционист.

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Автор: Полина Кузенко