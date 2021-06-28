За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве.

В Украине за минувшие сутки, 28 июня, зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них 116 зафиксированы в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В частности заболели 19 детей и 3 медицинских работника. Вчера 384 пациента были госпитализированы, 723 — выздоровели, а 9 — умерли от осложнений.

Читайте такжеВ Харькове планируют производить ПЦР-тесты для выявления индийского штамма коронавируса "Дельта"Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Лаборатории сделали 19 477 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 12 098, методом ИФА — 2 442. Также сделали 4 937 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в стране проведено более 10,8 миллиона ПЦР-тестирований.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 234 281 случай заражения коронавируса. Из них 52 295 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 163 792 — выздоровели.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера прививки от COVID-19 получили более 18,6 тыс. человек.

«18 631 человек привит против COVID-19 за сутки 27 июня 2021 года. Одну дозу получил 11 041 человек, полностью иммунизированы - 7 590 человек», - говорится в сообщении.

Указывается, что в течение суток работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививки; 83 центра вакцинации.

По состоянию на 27 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 тыс. 035 человек.

Всего в Украине с начала прививочной кампании привито 1 млн 904 тыс. 880 человек; полностью иммунизированы и получили две дозы вакцин - 579 тыс. 888 человек.

Напомним, в Украине во всех регионах уже работает более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, которые записались в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

В центрах вакцинации прививают как тех, кого предварительно пригласили телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно

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Авторы: Ольга Броскова, Константин Гончаров