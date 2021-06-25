Решение могут принять уже в конце июня.

Министерство здравоохранения планирует рекомендовать вакцинировать от коронавируса украинских подростков. Это связано с распространением варианта коронавируса "Дельта".

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, пишет Общественное.

По предварительным данным, этот штамм может быстро поражать молодежь.

"Вакцина, которая сейчас есть в Украине, рекомендуемая для граждан в возрасте от 18 лет, однако в конце месяца уже запланировано заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения этих возрастных норм к более ранним, поскольку уже мы получили данные, что молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано", - рассказал Кузин.

Читайте такжеВ Украине смертность достигла пика за последние три года: от чего умирают украинцыОн отметил, что пока нет данных об эффективности всех вакцин против этого штамма.

Только известно, что вакцина Pfizer защищает от "Дельты" на 90-91%.

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Автор: Людмила Жерновская