По словам главного санитарного врача первой будет использоваться в стране именно та вакцина, срок годности которой подходит к концу.

В Украине есть вакцины от коронавируса, срок годности которых истекает уже осенью 2021 года. Министерство здравоохранения планирует максимально эффективно их использовать.

Об этом Фактам ICTV сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кузин подчеркнул, что ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины. В то же время первыми будут использовать в стране именно те вакцины, срок годности которых подходит к концу.

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По данным санврача, в октябре-ноябре истекает срок применения для около 3 миллионов доз АстраЗенека на областных складах. А также около 1,1 миллиона вакцины Pfizer, которая имеет срок годности до конца ноября и до конца декабря.

"В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение одних суток и около миллиона в течение недели. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности", - подчеркнул Кузин.

Вакцины будут перераспределять между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.

"Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть неиспользованной до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где она используется более активно", - пояснил Кузин.

Следовательно, понятно, что в ближайшее время в Украине будут вакцинировать от коронавируса препаратами от AstraZeneca и Pfizer.

Вакцинация от коронавируса в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу – 5 666 017 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 407 024 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививка.

То есть, фактически глава Минздрава Виктор Ляшко выполнил обещание вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето, правда, с задержкой в неделю. Объяснил это министр тем, что государственные праздники повлияли на темпы вакцинации.

На сегодня прививки проводят препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Janssen от Johnson & Johnson, Moderna. Все они признаны ВОЗ.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко