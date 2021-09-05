С начала пандемии в Украине обнаружили 2 297 534 случая коронавируса.

За минувшие сутки в Украине выявлено 1379 случаев коронавируса. 899 больных госпитализированы, 17 пациентов скончались.

Соответствующие данные приводит Минздрав. В частности, за сутки заболели 102 ребенка и 28 медработников. В то же время 407 человек выздоровели. За сутки проведено 34 945 тестирований.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 2 297 534 случаев коронавируса. 2 212 720 выздоровели, – 53 983 случая оказались летальными.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

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Автор: Дмитрий Захаров