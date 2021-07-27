Так, в столице за сутки зафиксировали 188 новых инфицированных коронавирусом.

В Украине за сутки зафиксировали 681 случай коронавирусного заболевания, в частности заболели 37 детей и 5 медработников. Также 515 пациентов выздоровели, а 27 - умерли от осложнений. В больницы попали 266 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Суточный прирост больных коронавирусом в Украине за сутки значительно больше, чем вчера, когда обнаружили 286 больных.

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Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 249 344 случая инфицирования. Из них 52 876 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 184 880 - выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 44 739 тестов на коронавирус: методом ПЦР - 22 330, методом ИФА - 8 918. Также сделали 13 491 экспресс-тест на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 11,3 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

126 096 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 26 июля 2021 года. Одну дозу получили 78 052 человека, полностью иммунизированные - 48 044 человека.

В течение суток работали 710 мобильных бригад, 2 540 пунктов прививки и 347 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 3 177 763 человека, из них получили одну дозу – 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 760 835 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 938 596 прививок.

Напомним, в Минздраве не исключают введения привилегий для COVID-вакцинированных во время локдауна.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова