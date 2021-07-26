С начала пандемии в стране в результате осложнений коронавирусной болезни умерли более 52,8 тыс. человек.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 213 новых случаев COVID-19 в частности заболели 11 детей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава " Коронавирус_инфо".

Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 256 человек, умерли – 2, выздоровели - 170 человек.

Последний раз такие низкие показатели смертности фиксировали в апреле 2020 года. В частности 6 апреля 2020 года в стране зарегистрировали 1 смерть от болезни. С тех пор смертность начала стремительно расти, и с того момента в Украине уже не фиксировали менее 5 умерших от COVID-19 в сутки.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 248 тыс. 663 человека, выздоровели – 2 млн 184 тыс. 365 человек, умерли – 52 тыс. 849.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 15 795 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 7 562, методом ИФА — 1 905. Также сделали 6 328 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11,2 миллиона ПЦР-тестирований.

Украина - в тройке лидеров в Европе по суточной смертности от COVID

По данным сайта Worldometers, в Европе по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Британия, Украина.

Также Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 14 позицию.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева