Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата.

Вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут получить определенные поощрения в условиях усиленного карантина. В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность предоставления послаблений для таких лиц в период ужесточения ограничений.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В частности, он прокомментировал информацию о предоставлении определенных послаблений для вакцинированных граждан в период усиления карантина.

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки против COVID-19", - сказал Кузин.

По его словам, предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привиты против COVID-19 клиенты, могут разрешить работу в условиях жесткого карантина.

Читайте такжеИмеет около 15 мутаций: инфекционист рассказала, как уберечься от штамма "Дельта"Как сообщал УНИАН, в Украине с начала кампании по вакцинации привито 3 млн 60 тыс. 561 человека, из них получили 1 дозу – 3 млн 60 тыс. 559 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 702 тыс. 884.

Уже стало известно, в Минздраве назвали область, в которой уровень госпитализации пациентов с COVID-19 достиг 80%. По состоянию на 24 июля ни одна другая область не достигла даже 50-процентного уровня госпитализаций.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Светлана Закелова