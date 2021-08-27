Такие щитки просто меняют направление движения потока воздуха, но не уберегают от коронавируса.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что эпидемиологическая ситуация фактически развивается по сценарию предыдущего года. Из-за этого он предупредил украинцев о штрафах за отказ от масок. Также Радуцкий напомнил, что ношение защитных щитков из пластика не защищает от коронавируса, поэтому приравнивается к отсутствию маски.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Радуцкий напомнил о прогнозах ВОЗ, по которым вспышка "Дельты" ожидается на конец сентября – начало октября. Он также отметил, что одной из причин стремительного ухудшения эпидситуации является поведение людей, которые игнорируют карантинные ограничения.

Все больше людей носят в публичных местах маски на подбородке или вообще их не надевают. Кроме этого, официанты и работники из сферы обслуживания вместо масок часто выбирают защитные щитки, которые прикрывают рот и нос. Они называются "многоразовыми пластиковыми защитными масками".

"Согласно исследованиям ученых, они не являются альтернативой медицинским маскам. Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией", - добавил Радуцкий.

Он напомнил украинцам, что за нарушение масочного режима для граждан действуют штрафы – от 170 до 255 гривень, а для юридических лиц – от 3,4 тысячи гривень до 5,1 тысячи гривень.

Читайте такжеВрач объяснил, как уберечь Украину от "коронавирусного цунами""Итак, маска на подбородке, пластиковый щиток - равна отсутствию маски. Настало время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", - указал Радуцкий.

Также он добавил, что люди, которые прошли полный курс вакцинации, также должны носить маски.

Ранее УНИАН уже сообщал, что главный санврач рассказал, когда в Украине не будет желающих прививаться от коронавируса.

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Автор: Полина Кузенко