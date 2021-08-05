Он отметил, что вакцинированные легче переносят заражение штаммом "Дельта".

Новая волна коронавируса в Украине может начаться во второй половине августа - начале сентября.

Об этом пишет глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

Он отметил, что в Украине "постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация. Абсолютные цифры - количество больных и госпитализированных – на относительно невысоком уровне. Но динамика распространения вируса стремительно растет".

При этом он отметил, что в Киевской школе экономики считают, что вспышка болезни может случиться в течение двух недель, а недавно ВОЗ прогнозировала новую волну коронавируса в Украине на конец августа–начало сентября. "Прогнозы почти совпадают",- отмечает он.

Читайте такжеСейчас ПЦР-тестов в Украине хватит на 3 месяца работы - КузинРадуцкий отмечает, что главная причина вспышки - распространение штамма "Дельта". При этом напомнил, что в Украине уже подтверждено 150 случаев.

Он отметил, что исследования показывают, что концентрация вируса в крови инфицированного человека в случае штамма "Дельта" в тысячу раз больше, чем при инфицировании китайским штаммом, поэтому у больного намного большая вероятность инфицировать других людей.

Радуцкий отмечает, что "Дельта" имеет несколько другие симптомы - лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, также фиксируют случаи нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, которые приводят к гибели тканей и образованию гангрены.

Он отмечает, что вероятность тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" намного выше для невакцинированных, потому что после прививки человек переносит болезнь либо бессимптомно, либо в легкой форме. "Итак, последние тенденции свидетельствуют, что мы фактически начали соревнование с эпидемией. Или мы успеем вакцинировать как можно большую часть населения, или пандемия захлестнет Украину", - считает Радуцкий.

Он отмечает, что по данным СНБО, в целом по Украине среди работников сферы образования полный курс прививок прошли 308 тыс. человек - впереди Львовская (25 тыс.), Запорожская (23,5 тыс.), Харьковская (17,1 тыс.). Аутсайдеры - Волынская (6,8 тыс. человек), Черновицкая (6,6 тыс.), Луганская (2,7 тыс.) и Донецкая (4,5 тыс.) области. Он отмечает, что вакцинировано почти 44 тыс работников критической инфраструктуры. Больше всего в Полтавской области - 7,3 тыс. человек. Меньше всего в Черновицкой области - всего 70. В Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 200 человек.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 5 августа 2021 года зафиксировано 1 тысяча 52 новых случая COVID-19. Среди заболевших - 81 ребенок.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Автор: Надя Пришляк