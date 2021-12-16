Для этого не требуется нотариальное удостоверение или заверение подлинности подписи нотариусом.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№5831). Давать согласие на посмертное донорство в электронной форме теперь можно будет через портал "Дия"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с последующим технико-юридическим редактированием, проголосовали 305 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятым законом устанавливается, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право предоставить в письменной или электронной форме (через портал "Дия") согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения его состояния как необратимая смерть (смерть мозга или биологическая смерть).

Согласие или несогласие на посмертное донорство, заявление об отзыве предоставленного ранее согласия или несогласия подаются в письменной или электронной форме за подписью лица, которое выражает свое волеизъявление.

При этом нотариальное удостоверение или заверение подлинности подписи нотариусом не требуется.

Ранее в законодательстве об электронной форме подачи такого документа речь не шла. Сведения о согласии или несогласии на посмертное донорство вносятся в Электронную систему здравоохранения.

Читайте такжеПервая операция: львовские врачи спасли ребенка с дыркой в сердцеЗаконом предусмотрено, что сопровождение транспортных средств, вовлеченных в перевозки анатомических материалов человека и/или реципиентов и/или бригады изъятия анатомических материалов человека, может осуществляться транспортными средствами Национальной полиции.

Кроме того, законом определяется, что до 1 января 2024 года обеспечение организации медицинской помощи с применением трансплантации и/или осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, осуществляется за счет средств государственного бюджета путем реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу с 1 декабря 2022 года.

Напомним, ранее в пресс-службах министра здравоохранения Виктора Ляшко и Минцифри анонсировали раздел о посмертном донорстве в приложении "Дия".

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