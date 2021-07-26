Медики жалуются, что их работу во время пандемии так и не оценили должным образом, многие задумались о выезде из страны.

Украина готовится к новой волне коронавируса, ее ожидают осенью. Но вакцинация в стране ведется слишком низкими темпами, а из больниц увольняются медики. Врачей оставляют без зарплат и заставляют уходить в отпуск за свой счет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что в Украине пока полностью привились менее 4% населения. Это очень мало.

По мнению известного иммунолога Андрея Волянского, прежде всего необходимо вакцинировать пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания – именно они по статистике чаще всего требуют госпитализации. Но в Украине вакцинированию групп риска уделяется крайне мало внимания. Прививки делают в трудовых коллективах, поликлиниках и центрах вакцинации. Но чтобы защитить здравоохранение от коллапса, необходимо активно работать с пожилыми людьми.

В Харькове прививочные центры сегодня работают с большими очередями. На весь город их всего пять. Ради прививки люди вынуждены стоять по несколько часов на солнцепеке.

В больницах города тем временем сложилась печальная ситуация. Врачи до сих пор не получили ковидных выплат за май. В добавок к этому, медиков отправляют в отпуск за свой счет.

"Нас отправили в отпуск за свой счет, потому что сейчас больных почти нет, а НСЗУ не дает денег. Часть людей уже написала заявления на увольнение, а часть готовится сделать это, если в ближайшее время нам не оплатят нашу работу. Они думают, что раз мы уже полгода получали свои 300% доплат, то теперь можем за эти деньги поголодать. Я считаю, что это издевательство над врачами и младшим медицинским персоналом. Когда мы были нужны, нам платили. А сейчас ситуация стала лучше, и нас снова посадили на голодный паек", – рассказал журналистам харьковскиий врач, пожелавший остаться неизвестным.

По словам медика, в больницах Харькова сейчас нет медикаментов, которые используют для лечения COVID.

"НСЗУ не дает денег, поэтому не на что закупать. Если начнется волна, она, как всегда, придет неожиданно для всех, то лечить будет просто нечем. Пока раскачаются, пока перечислят деньги. А люди будут умирать. Или платить из собственного кармана", – заключил он.

Аналогичная ситуация сложилась в Одессе – медицинских работников также отправили в вынужденные отпуска с копеечными выплатами.

"Если раньше платили по 300% доплат, то сейчас по 100-150%. Сотрудники увольняются. Хотя в Одессе всегда остро стоял вопрос с медицинским персоналом. Людей всегда не хватало", – рассказала волонтер Катерина Ножевникова.

Не поменялась ситуация и с кислородом в больницах. По словам Ножевниковой, ни одной новой кислородной станции в городе не установили. И это при том, что во время предыдущей вспышки больницы испытывали жесточайшую нехватку кислорода.

"Если к нам Дельта придет, как было в России, то капец нам", – заявила волонтер.

Врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко высказала журналистам мнение, что очень многое зависит главрачей на местах.

"Если руководитель нормальный, то он сделает все, чтобы сохранить своих медиков до следующей волны. Использует и материальные методы, сохранит выплаты. А некоторые главные врачи, пользуясь эпидемией, себе по 100 тысяч зарплаты выписывали, тогда как врачи получали по 20 тысяч. У меня сейчас зарплата чуть больше 6 тысяч. При том, что я врач высшей категории, у меня большой стаж работы, различные выслуги", – говорит Кобевко.

По ее словам, в городе открыты всего четыре прививочных пункта, которые работают по выходным. Еще прививки делают в некоторых поликлиниках, но лишь для определенных категорий граждан.

"Я не могу сказать, что в области что-то делается для подготовки к новой волне", – отметила Кобевко.

Еще один врач из Черновцов, Елена, рассказала журналистам, что ей и коллегам тоже задерживают зарплаты, поэтому часть медиков уже уволилась.

"Люди говорят, что лучше пойдут работать в частные клиники или вовсе уедут на заработки, чем жить на копейки. Многие надеялись, что после эпидемии как-то оценят их работу и поймут, что на наши зарплаты 5-6 тысяч гривень работать невозможно. Но никто так и не оценил", – заключила медик.

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Автор: Дмитрий Захаров