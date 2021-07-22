Столица готовится к третьей волне коронавируса.

В Киеве не будут усиливать карантин из-за угрозы распространения штамма коронавируса "Дельта".

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

По его словам, дополнительные противоэпидемические мероприятия вводить не будут.

"Сегодня город полностью готовится к третьей волне, которая по прогнозам будет на конец августа. Люди вернутся из отпусков, с каникулярных периодов", - рассказал Рубан.

Читайте такжеКак в России: эпидемиолог предупредил о новом всплеске COVID-19 в Украине в августеКак известно, в Киеве в Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта".

Штамм "Дельта"

Как сообщал УНИАН, 14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявил о росте случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма "Дельта", который обнаружили в 111 странах.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская