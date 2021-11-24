Если у вас достаточно энергии, и вы получаете необходимое количество питательных веществ из здорового сбалансированного питания, это может помочь вашей иммунной системе функционировать эффективно, говорят эксперты.

Иммунная система является одной из лучших защит против простуды и гриппа. При этом существуют способы, как улучшить и укрепить свой иммунитет.

По словам научного директора Британского фонда питания Сары Стеннер, не существует отдельных питательных веществ, продуктов питания или добавок, которые повышают иммунитет или предотвращающие заражение такими инфекционными вирусами, как COVID-19, пишет британское издание Express.

Однако, если у вас достаточно энергии, и вы получаете необходимое количество питательных веществ из здорового сбалансированного питания, это может помочь вашей иммунной системе функционировать с максимальной эффективностью.

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Поэтому предлагаем топ-5 способов, как укрепить свой иммунитет

Нормальный сон

Исследование показало, что плохой сон может быть связан с повышенным риском заболевания. Ученые наблюдали за 164 здоровыми взрослыми участниками и пришли к выводу, что те, кто спал меньше 6 часов каждую ночь, были более склонны к простуде, чем те, кто спал дольше.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, большинство взрослых требуют от 6 до 9 часов сна каждую ночь.

Меньше стресса

По мнению экспертов, снятие стресса и беспокойства может помочь улучшить ваше иммунное здоровье. Исследования показывают, что длительный стресс может негативно повлиять на иммунную систему.

Ешьте много фруктов и овощей

Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и химическими соединениями, которые могут помочь вашему организму различными способами. Антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, также могут помочь уменьшить воспаление. Высокий уровень клетчатки, которая содержится во многих растительных продуктах, также может питать полезные бактерии в желудке, помогая сдерживать вредные патогены.

Больше полезных жиров

Жир не должен быть плохим словом, и на самом деле некоторые жиры необходимы для здорового питания. Полезные жиры можно найти в таких продуктах, как:

авокадо или лосось, в кулинарных маслах, таких как оливковое масло.

Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 помогают бороться с воспалением.

Физические нагрузки

Упражнения полезны не только для поддержания веса. На самом деле, регулярные упражнения могут творить чудеса для всего вашего тела. Хотя есть данные, свидетельствующие о том, что длительные упражнения высокой интенсивности могут снизить иммунную систему некоторых людей. При этом широко распространено мнение, что около 30 минут умеренных упражнений в день могут укрепить вашу иммунную систему.

Напомним, ранее заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, врач-эпидемиолог Оксана Кошалко и интервью УНИАН рассказала, что ни один профилактический прием медицинских препаратов не может быть эффективным, если он принимается человеком самостоятельно без назначения врача.

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Автор: Виктория Гордиенко