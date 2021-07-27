Эксперт отметила, что виновными в отравлении могут быть как поставщики продукции, производители, так и реализаторы, люди, которые транспортируют или хранят продукцию.

В случае отравления ребенку должны оказать медицинскую помощь врачи. Кроме того, они выяснят причину отравления, количество пострадавших и направят в Госпотребслужбу соответствующий документ.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

На вопрос о том, как можно доказать вину предприятия общественного питания в отравлении ребенка и взыскать с него средства, потраченные на лечение, Мухарская ответила, что эпидемиологи знают, как проводить так называемое эпидемиологическое расследование.

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Врач отметила, что окончательное решение должен принимать суд, которому надо предоставить доказательства. Виновными могут быть как поставщики продукции, как производители, так и реализаторы, люди, которые транспортируют или хранят продукцию. Надо доказать, в каком месте эта точка вышла из-под контроля. Тогда суд определит, кто виноват.

Кроме того, эпидемиолог поделилась алгоритмом действий, по которому должны действовать родители при отравлении ребенка.

"Если отравился ребенок - врачи должны оказать ему медицинскую помощь. Врач должен заполнить специальную статистическую форму и подать ее в Госпотребслужбу. Далее идет раскрутка этой ситуации специалисты должны выехать на место и посмотреть, сколько детей пострадали, какова была причина и так далее. Если это был единичный случай, то врач просто оказывает медицинскую помощь. Дальше родители уже решают, писать им жалобу на такой случай, или просто ребенок вылечился и все", - рассказала Мухарская.

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Автор: Виктория Гордиенко