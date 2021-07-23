Отравление произошло в спортивном лагере, который расположился в отеле "Тайны Карпат".

В Ивано-Франковской области в результате отравление в отеле "Тайны Карпат" в селе Яблуница госпитализированы 17 человек, из них 16 детей.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По информации ведомства, с 22 по 23 июля по состоянию на 06:00 в Яремчанскую ЦГБ с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 человек, из них 8 детей, а в Надворнянскую детскую больницу с таким же диагнозом – еще 8 детей.

"Всего в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек, из них 16 детей, отдыхавших в отеле "Тайны Карпат" в с. Яблуница Поляницкой территориальной громады Надворнянского района. Состояние людей – средней степени тяжести. Обстоятельства отравления уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на объекте возникновения вспышки проводятся мероприятия по эпидрасследованию.

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Как проинформировали в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, больных госпитализировали из спортивного лагеря, который расположился в одном из комплексов отдыха в Яблунице.

Полицейские предварительно установили, что в указанный комплекс на отдых 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые – 22 родителя и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УКУ.

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Автор: Светлана Макринская