По мнению медика, раннее лечение коронавируса является обязательным.

В Украине во время первой волны COVID-19 к тяжелым пневмониям и дыхательной недостаточности люди доходили за 7-10 суток. Сейчас это время значительно сократилось.

Об этом заявила главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова, пишут "Николаевские новости".

"Мы все знаем, что сейчас коронавирус мутировал. Я считаю что Дельта-штамм, который мутировал несколько раз, - очень быстро развивается. Поэтому если раньше в первой волне к тяжелым пневмониям и к дыхательной недостаточности люди доходили за 7-10 суток, то сейчас это могут быть считанные часы", - заявила врач.

Именно поэтому, по ее мнению, раннее лечение коронавируса является обязательным.

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"Нужно начинать лечение как можно раньше. При этой волне не такой кашель, не такая высокая температура и поэтому человек сидит дома и не лечится, а на 3 и 4 сутки начинается одышка, падает сатурация и человек только тогда начинает лечение и может дойти до реанимационного состояния", - считает Федорова.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что по сравнению с весенней волной потребление кислорода одним больным COVID-19 выросло в 5-6 раз. Из-за этого в определенных больницах и регионах повышен спрос на кислород.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко