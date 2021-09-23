По мнению специалиста, локдаун, карантин или другие ограничения не решают проблемы с инфицированием людей из групп риска.

Инфицироваться коронавирусом можно не только от близких родных, или в гостях у знакомых, подхватить его можно и в поликлинике или больнице. Поэтому именно в там нужно "грамотно развернуть противоэпидемические меры", чтобы не допустить инфицирования.

Такое мнение выразил врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский на странице в Facebook.

"В больницах действительно много и тяжелых "ковидных" пациентов. И поступает сейчас значительно больше, чем летом. Люди с сердечными и эндокринными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом и подорванным здоровьем - это та основная группа, на кого следует обратить внимание. К большому сожалению, заражаются такие "дедушки" и "бабушки" не только во время проведывания родственниками и соседями, но часто и в поликлинике, и даже в других стационарах, обычных. Вот где нужно напрячь все умения и силы, грамотно развернуть противоэпидемические мероприятия", - считает Дубровский.

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Он подчеркнул, что это важно сделать, чтобы защитить уязвимые группы риска от заражения коронавирусом в медучреждениях.

"Чтобы люди, страдающие хроническими заболеваниями, не боялись обращаться за помощью и вовремя решали свои проблемы. Неоказание своевременной помощи при хронических болезнях - самый грозный удар по организму. Ковид потом уже становится всего лишь последней каплей", - отметил специалист.

По его мнению, локдауны, карантины, транспорт по пропускам проблему не решают, потому что, в первую очередь, нужно защищать группы риска.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, с 23 сентября, в Украине ввели ограничение "желтой зоны", что свидетельствует об ухудшении ситуации с COVID-19, несмотря на некоторые успехи с вакцинацией населения.

Автор: Ирина Погорелая