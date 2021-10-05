За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

В Украине за сутки обнаружили 9846 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 918 детей и 207 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки был госпитализирован 1881 человек; зафиксировано 317 летальных случаев; выздоровели 4229 человек.

Кроме того, проведено тестирований за сутки – 74 125 (в частности методом ПЦР – 37 080, методом ИФА – 8762); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 283.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 469 856 человек;

выздоровели - 2 268 752 человека;

летальных исходов - 57 206;

проведено ПЦР - тестирований-13 003 972.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 560 случаев;

Винницкая область - 143 случая;

Волынская область - 322 случая;

Днепропетровская область - 992 случая;

Донецкая область - 662 случая;

Житомирская область - 87 случаев;

Закарпатская область - 99 случаев;

Запорожская область - 667 случаев;

Ивано-Франковская область – 151 случай;

Киевская область - 461 случай;

Кировоградская область - 16 случаев;

Луганская область - 443 случая;

Львовская область - 592 случая;

Николаевская область - 152 случая;

Одесская область - 809 случаев;

Полтавская область - 526 случаев;

Ровенская область - 398 случаев;

Сумская область - 247 случаев;

Тернопольская область - 155 случаев;

Харьковская область - 940 случаев;

Херсонская область - 126 случаев;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черкасская область - 342 случая;

Черновицкая область - 609 случаев;

Черниговская область - 169 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине на сегодня проведено 13 млн 062 тыс. 838 прививок от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки вакцинировано 100 тыс. 331 человека. Одну дозу получили 51 тыс. 472 человека, полностью иммунизированы - 48 тыс. 859.

В течение суток работали 831 мобильная бригада, 2 тыс. 925 пунктов прививки и 339 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 7 млн 242 тыс. 115 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 млн 820 тыс. 725.

Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова