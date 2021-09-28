Анализы девочки улучшаются и врачи надеются окончательно преодолеть болезнь.

5-летняя девочка из Львовщины, у которой из-за тяжелого течения COVID-19 было поражено 80% легких, начала дышать самостоятельно.

О рассказывается в сюжете ТСН.

Сейчас маленькую пациентку уже отключили от аппарата ИВЛ.

Анализы девочки улучшаются и врачи надеются окончательно преодолеть болезнь. Об этом сообщила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Львовской детской клинической больницы "Охматдет" Вера Приймакова.

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Напомним, еще несколько дней назад медики не давали никаких прогнозов, потому что маленькую пациентку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. До госпитализации ребенок несколько дней болел дома. Родители девочки на COVID-19 не болели, поэтому не известно, где она могла заразилась болезнью. Начиналось все как обычная простуда – кашель, насморк и повышенная температура. Когда за три дня состояние ребенка ухудшилось, его повезли во Львов.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки число новых больных коронавирусом выросло более чем вдвое, умерли 143 человека. В частности, за сутки выявлено 6552 новых случая COVID-19. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников.

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Автор: Олег Давыгора