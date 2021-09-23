Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Львове в областной детской клинической больнице "Охматдет" спасают 5-летнюю девочку из Стрыйского района. COVID-19 поразил 80% легких ребенка.

Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

"Не расслабляемся, COVID-19 никуда не исчез, и он снова поражает детей. В нашем COVID-отделении на сегодня лечат 13 детей. Одна девочка - крайне тяжелая", - говорится в сообщении.

Медики рассказывают, что девочку в больницу доставили несколько дней назад. Начиналось все, как обычная простуда – кашель, насморк и повышенная температура. Когда за три дня состояние ребенка ухудшилось, ее повезли во Львов.

"У девочки двусторонняя полисегментарные пневмония, вызванная SARS-CoV-2, сепсис, дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром III степени (синдром острого респираторного расстройства – УНИАН). Легкие ребенка поражены на 80%. Дышать ей помогает сейчас аппарат ИВЛ", - говорится в заметке медиков.

Сейчас они делают все возможное, чтобы спасти девочку, но прогнозов пока не дают.

Читайте такжеЛяшко озвучил примерный срок завершения карантина и назвал главное условие"Если индекс оксигенации будет снижаться, отрицательная динамика будет сохраняться, подключим ребенка к ЭКМО – это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкие для обеспечения временной поддержки жизни пациента", - говорит заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Вера Приймакова.

Медики рассказали УНИАН, что коронавирус вызывает атипичную пневмонию, в результате которой мембраны легких наполняются жидкостью, после чего наступает смерть. Чтобы это предотвратить, используют экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) или, как еще ее называют, "искусственное легкое".

ЭКМО забирает у пациента кровь без кислорода, насыщает ее кислородом и возвращает в организм. Если ИВЛ "дышит" за пациента через трахею, бронхи и легкие, то ЭКМО насыщает кровь кислородом через вену или артерию.

Ранее УНИАН уже сообщал о статистике коронавируса за сутки в Украине. Так, за 22 сентября медики обнаружили почти 8 тысяч новых больных, умерли 123 человека

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Автор: Мирослава Бзикадзе