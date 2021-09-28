В Украине за сутки выявлено 6552 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм канале. Также за сутки было госпитализировано 1288 человек; зафиксировано 143 летальных случаев; выздоровели 2927 человек.
Кроме этого проведено тестирований за сутки - 65 812 (в частности методом ПЦР - 31 051, методом ИФА - 9067); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 401 956 человек;
- выздоровели - 2 248 071 человек;
- летальных исходов - 55 863;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 741 131.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), и г. Киев (461).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 461 случай;
Винницкая область - 93 случая;
Волынская область - 208 случаев;
Днепропетровская область - 595 случаев;
Донецкая область - 528 случаев;
Житомирская область - 80 случаев;
Закарпатская область - 78 случаев;
Запорожская область - 500 случаев;
Ивано-Франковская область – 131 случай;
Киевская область - 269 случаев;
Кировоградская область - 18 случаев;
Луганская область - 337 случаев;
Львовская область - 427 случаев;
Николаевская область - 106 случаев;
Одесская область - 431 случай;
Полтавская область - 206 случаев;
Ровенская область - 218 случаев;
Сумская область - 182 случая;
Тернопольская область -134 случая;
Харьковская область - 547 случаев;
Херсонская область - 82 случая;
Хмельницкая область - 141 случай;
Черкасская область - 269 случаев;
Черновицкая область - 415 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.