За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса, находится в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявлено 6552 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 574 ребенка и 165 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм канале. Также за сутки было госпитализировано 1288 человек; зафиксировано 143 летальных случаев; выздоровели 2927 человек.

Кроме этого проведено тестирований за сутки - 65 812 (в частности методом ПЦР - 31 051, методом ИФА - 9067); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 401 956 человек;

выздоровели - 2 248 071 человек;

летальных исходов - 55 863;

проведено ПЦР-тестирований - 12 741 131.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), и г. Киев (461).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 461 случай;

Винницкая область - 93 случая;

Волынская область - 208 случаев;

Днепропетровская область - 595 случаев;

Донецкая область - 528 случаев;

Житомирская область - 80 случаев;

Закарпатская область - 78 случаев;

Запорожская область - 500 случаев;

Ивано-Франковская область – 131 случай;

Киевская область - 269 случаев;

Кировоградская область - 18 случаев;

Луганская область - 337 случаев;

Львовская область - 427 случаев;

Николаевская область - 106 случаев;

Одесская область - 431 случай;

Полтавская область - 206 случаев;

Ровенская область - 218 случаев;

Сумская область - 182 случая;

Тернопольская область -134 случая;

Харьковская область - 547 случаев;

Херсонская область - 82 случая;

Хмельницкая область - 141 случай;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 415 случаев;

Черниговская область - 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Автор: Ирина Погорелая