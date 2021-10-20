Так, даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

Кабинет министров не планирует вводить локдаун по всей стране из-за ухудшения эпидемической ситуации с распространением коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Даже в "красной" зоне бизнес и общественные учреждения могут работать, если все посетители, работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику", - сказал Шмыгаль.

В то же время, он подчеркнул, что единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация.

Как сообщал УНИАН, с 15 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской области, а с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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За сутки в Украине обнаружили 18 912 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1447 детей и 435 медработников. Также за сутки было госпитализировано 5468 лиц; зафиксировано 495 летальных случаев, при этом выздоровели 7605 человек.

Вакцинация против коронавируса в Украине

19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы - 84 446 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко