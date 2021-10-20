Самому младшему ребенку 40-летней пациентки - всего годик.

Во Львове третий день спасают мать троих детей, которая заразилась коронавирусной инфекцией. Сама женщина выступала против вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук.

40-летнюю мать троих детей (самому младшему ребенку - год) уже дважды реанимировали, а дома у нее еще трое болеющих COVID-19. Медик отметил, что вся семья пациентки выступает против вакцинации.

"Совершенно очевидно: этот бой был бы значительно легче, будь она привитой", - пишет Самчук.

Читайте такжеВо Львове критическая ситуация с коронавирусом: люди лежат даже в коридорах (видео)Он отметил, что по состоянию на 19 октября в covid-реанимации больницы впервые за все время эпидемии находились 50 пациентов в критическом состоянии.

"Это очень страшно. Поэтому света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации - ни вакцинированного! Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в covid-стационаре", - добавил Самчук, призвав украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, в ковид-реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова летальность бьет все рекорды - никто из пациентов не вакцинирован. Врачи призвали людей "опомниться".

Как уже сообщал УНИАН, во Львовской областной государственной администрации собираются объявить об усилении ограничений уже в ближайшие дни - область может попасть в "красную" зону.

Автор: Станислав Кожемякин